Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Drei Fahrzeuge bei Einbruch gestohlen

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstagmorgen, zwischen 05:00 Uhr und 09:00 Uhr, nutzen Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner eines Doppelhauses aus und hebelten das Fenster des Hauses an der Wachtelstraße auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und öffneten Schränke, Schubladen und Kommoden. In dem Haus fanden sie die Fahrzeugschlüssel, der vor und in der Garage geparkten Fahrzeuge. Sie entwendeten mit den gefundenen Originalschlüsseln einen schwarzen Porsche 991 Carrera T, der in der Garage geparkt war. Außerdem erbeuteten die Einbrecher einen weißen Mercedes GLC 220d und einen blauen VW Golf. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, denen die Fahrzeuge am Donnerstagmorgen aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02335-91665000 entgegen genommen

