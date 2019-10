Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Festnahme: Dieb schlägt Ladendetektiv zu Boden

Porta Westfalica (ots)

Äußerst renitent zeigte sich ein 20-jähriger Mann, als er bei einem Diebstahl im Media-Markt in Barkhausen am Mittwochnachmittag ertappt wurde. Der Mann schlug einen Ladendetektiv zu Boden, als der ihn um kurz vor 16 Uhr beim Verlassen des Geschäftes ansprach. Der Detektiv erlitt leichte Verletzungen.

Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Flüchtigen im Rahmen der Fahndung später festnehmen. Zuvor hatte der Verdächtige noch vergeblich versucht, sich vor den Beamten in einem Gebüsch zu verstecken. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde der 20-Jährige am Donnerstag in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Allerdings musste der Mann eine Sicherheitsleistung bezahlen, da er über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Der 20-Jährige hatte in dem Markt einen Elektroartikel im Wert von 225 Euro entwendet.

