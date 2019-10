Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Audi-Fahrer (78) bei Auffahrunfall leicht verletzt

Espelkamp, Hille (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 78-jähriger Autofahrer aus Hille bei einem Auffahrunfall auf der L 770 in Espelkamp am frühen Mittwochnachmittag.

Der Mann war gegen 14 Uhr mit seinem Audi auf der Osnabrücker Straße (L 770) in Richtung Petershagen unterwegs, als ein vor ihm fahrender 64-jähriger VW-Fahrer aus Ostercappeln bei Rot an der Kreuzung "Alte Waldstraße" anhalten musste. Der Hille erkannte dies offenbar nicht rechtzeitig und prallte gegen das Heck des VW. Bei dem Aufprall erlitt der 78-Jährige leichte Verletzungen. Der Einsatz einer Rettungswagenbesatzung war nicht erforderlich. Da der Audi im Frontbereich stark beschädigt war, musste ein Abschleppwagen zur Hilfe gerufen werden. Den Schaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.

