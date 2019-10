Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Mann mit Schreckschusspistole verängstigt junge Frauen in seiner Wohnung

Bad Oeynhausen (ots)

Nachdem die Polizei am späten Montagabend einen Hinweis erhielt, dass ein Mann mit einer Schusswaffe in seiner Wohnung hantierte, rückte eine Streifenwagenbesatzung um kurz vor 23 Uhr in den Stadtteil Werste aus. Wie sich anschließend herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine ungeladene Schreckschusspistole vom Typ Walter P22.

Der Wohnungsinhaber, ein 41-jähriger Mann, war erheblich alkoholisiert. Er soll laut Zeugenaussagen in Anwesenheit von drei Gästen in seinem Wohnzimmer plötzlich die Waffe aus einer Schublade genommen, diese durchgeladen und anschließend in seinen Hosenbund gesteckt haben. Die Zeugen, drei junge Frauen aus Minden, sagten übereinstimmend aus, dass sie zu keiner Zeit bedroht worden seien. Allerdings hätte sie das Verhalten des 41-Jährigen verängstigt. Die Einsatzkräfte stellten die Schreckschusspistole vom Kaliber 9 Millimeter sicher und fertigten einen Bericht für die heimische Waffenbehörde.

Ende September hatte ein ebenfalls angetrunkerner Mann (29) mit einer Schreckschusswaffe in Eidinghausen schon für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wir berichteten seinerzeit.

