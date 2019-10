Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: BMW fängt während der Fahrt Feuer

Petershagen (ots)

Zu einem Pkw-Brand wurden Polizei und Feuerwehr am Mittwochmorgen nach Friedewalde zur Lavelsloher Straße gerufen. Der Fahrer eines BMW konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Der Wagen ging in Flammen auf.

Der BMW-Fahrer hatte um kurz nach 7 Uhr während der Fahrt bemerkt, wie plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Daraufhin stoppte er seinen Pkw rund 500 Meter hinter der Einmündung mit der L 770 aus Sicht in Richtung Friedewalde und alarmierte die Feuerwehr. Als die eintraf, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Durch die enorme Hitze kam es zu Schäden an der Fahrbahndecke. Daher wurde Straßen NRW verständigt. Mitarbeiter erschienen später an der Einsatzstelle und übernahmen die notwendigen Sicherungsmaßnahmen. Das Fahrzeugwrack wurde abgeschleppt.

Für die Löscharbeiten sperrte die Polizei die Lavelsloher Straße. Später konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Da der BMW-Fahrer noch kurz vor der Rauchentwicklung eine Warnmeldung in seinem Display angezeigt bekam, geht die Polizei derzeit von einer technischen Ursache für den Brand aus.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell