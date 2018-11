POL-LB: Wohnungseinbrüche in Rutesheim und Leonberg, Verkehrsunfälle in Leonberg

Ludwigsburg (ots) - Wohnungseinbruch in Rutesheim

Ein unbekannter Täter hebelte am Montag zwischen 16:00 und 20:00 Uhr das Schlafzimmerfenster einer Wohnung in der Bismarckstraße in Rutesheim auf. Anschließend gelangte er über die Mülltonne in das Schlafzimmer. Dieses durchwühlte er auf der Suche nach Wertvollem. Hierbei stieß er auf Schmuck, dessen Wert noch nicht beziffert werden kann, und entwendete diesen. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Wohnungseinbruch in Leonberg-Gebersheim

Durch Aufdrücken der Terrassentür verschaffte sich ein Unbekannter am Montagnachmittag, zwischen 14:45 und 18:30 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in der Greutstraße in Gebersheim. Im Inneren durchwühlte er lediglich das Schlafzimmer. Ob er letztlich etwas entwendete, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden an der Terrassentür beträgt circa 100 Euro.

Unfallverursacher geflüchtet in Leonberg

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 17:45 und 19:45 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Kreditinstituts in der Eltinger Straße in Leonberg einen dort abgestellten VW Golf. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Unfall mit verletztem Fußgänger in Leonberg

Ein 21-Jähriger wurde am Montag gegen 17:15 Uhr beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs in der Bahnhofstraße in Leonberg vermutlich von einem 45-jährigen Nissan-Lenker übersehen. Er wurde von dem Auto erfasst und über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Dadurch wurde der Fußgänger leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

