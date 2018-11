POL-LB: Böblingen: Ein Schwerverletzter bei Wohnhausbrand

Ludwigsburg (ots) - Dem Polizeipräsidium Ludwigsburg wurde gegen 20.19 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass es in einem Wohnhaus in der Waldenbucher Straße zu einem Brand gekommen ist. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte im Keller lokalisiert und durch die Feuerwehr Böblingen rasch gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich vier Personen im Wohnhaus, wobei sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein 53-Jähriger schwere Verletzungen zuzog, die durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt werden mussten. Der 53-Jährige wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die drei weiteren Bewohner konnten durch die Einsatzkräfte unverletzt ins Freie verbracht werden. Hierbei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Drei vor dem Wohnhaus parkende Fahrzeuge wurden durch eine Verpuffung im Zusammenhang mit dem Brand beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Angaben vor. Ob die Bewohner wieder in das Wohnhaus zurückkehren können, wird im Moment überprüft. Derzeit wird das Gebäude belüftet. Die Feuerwehr Böblingen ist mit zehn Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst ist mit einem Notarztfahrzeug, zwei Rettungswagen und dem Ortsverein Böblingen im Einsatz. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hat fünf Streifenbesatzungen vor Ort eingesetzt.

