Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen. Sattelzug kommt auf Gegenfahrbahn und verursacht Unfall

Freiburg (ots)

Mit seinem Nissan befuhr in der Nacht von Sonntag, 26.05.2019, auf Montag, 27.05.2019, gegen 03.20 Uhr, ein 31 Jahre alter Mann die B 315 von Schwaningen kommend in Richtung Bonndorf. Auf gerader Strecke soll ihm eine dunkle Sattelzugmaschine mit Auflieger entgegengekommen sein. Der Lkw soll hierbei auf die Fahrspur des 31 Jährigen gekommen sein. Hierdurch musste dieser weit nach rechts ausweichen, so dass er mit der Leitplanke kollidierte. Außerdem wurde der linke Außenspiegel von der Sattelzugmaschine gestreift und abgerissen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der unfallverursachende Sattelzug fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern.

