Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gullydeckel ausgehoben - Polizei sucht Zeugen

Minden, Petershagen (ots)

Nachdem Unbekannte in Minden und Petershagen-Friedewalde am vergangenen Wochenende in der Nacht zu Sonntag mehrere Kanaldeckel ausgehoben haben, ermittelt jetzt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Zu einem Unfall kam es zum Glück nicht.

Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr rückte eine Streifenwagenbesatzung nach Friedewalde zur Lavelsloher Straße aus. Hier hatte ein Zeuge im Ortskern in Höhe der Einmündung mit der Friedewalder Straße bemerkt, dass ein auf der Fahrbahn und zwei im Gehweg eingelassene Gullydeckel ausgehoben waren. Die jeweils daneben abgelegten Schachtdeckel konnten die Beamten wieder einsetzen.

Rund eineinhalb Stunden später wurden die gleichen Einsatzkräfte nach Häverstädt beordert. Hier wurde auf der Straße "Nach den Bülten" ebenfalls ein Kanaldeckel auf der Fahrbahn ausgehoben. Erneut konnten die Polizisten die Gefahrenstelle umgehend beseitigen. Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten um Zeugenhinweise unter Telefon (0571) 88660.

