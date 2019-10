Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wer hat es gesehen?

Bad Oeynhausen (ots)

Nach einer Unfallflucht an der Schützenstraße am Mittwoch sucht die Polizei Zeugen.

Eine Autofahrerin hatte am Morgen gegen 8.30 Uhr ihren silberfarbenen Peugeot am westlichen Fahrbahnrand der Schützenstraße zwischen den Einmündungen Gerhart-Hauptmann-Straße und Brahmsstraße in Höhe der Hausnummer 19 zum Parken abgestellt hatte. Als die Frau nach der Arbeit um 13.20 Uhr wieder zu ihrem Pkw kam, war dieser an der vorderen linken Seite beschädigt. Da sich der Verursacher weder mit der Frau noch der Polizei in Verbindung gesetzt hat, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei den Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (05731) 2300 zu melden.

