POL-MR: Hebelversuche scheitern;Junger Mann löst Alarm aus;Transit aufgebrochen;"Farbattacke" auf Opel Kombi;

Hebelversuche scheitern

Neustadt: Der Übungsraum des Blasorchesters in der Hindenburgstraße geriet in der Nacht auf Sonntag, 28. Juli in das Visier eines Einbrechers. Die Hebelversuche am Fenster scheiterten allerdings. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Junger Mann löst Alarm aus

Marburg-Cappel: Der ausgelöste Alarm in einem Betrieb in der Umgehungsstraße rief am Dienstagmorgen, 30. Juli die Polizei auf den Plan. Vor Ort nahmen die Ordnungshüter kurzfristig einen jungen Mann in Gewahrsam. Der hatte unter Zuhilfenahme einer Mülltonne gegen 4.40 Uhr einen Zaun überwunden, um auf dem Gelände im Elektroschrott nach Computerteilen zu suchen. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Transit aufgebrochen

Wetter: In der Fontanestraße machten sich Unbekannte zwischen Freitag, 26. Juli, 19.30 Uhr und Montag, 29. Juli, 5.45 Uhr an einem Ford Transit zu schaffen. Sie schlugen die Seitenscheibe ein und stahlen aus dem Inneren eine Motorflex der Marke Stiehl. Der Gesamtschaden beträgt etwa 750 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

"Farbattacke" auf Opel Kombi

Bad Endbach: Randalierer haben in der Bahnhofstraße einen Sachschaden von 1500 Euro verursacht und suchten dann das Weite. Die Unbekannten beschmierten zwischen Sonntag, 28. Juli, 23.30 Uhr und Montag, 29. Juli, 7.30 Uhr einen roten Opel Astra mit gelber Wandfarbe und besprühten den Wagen zudem auch noch mit weißem Lack. Über das Motiv der Rowdys kann nur "gerätselt" werden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Gladenbach, Tel. 06462 - 9168130.

