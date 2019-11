Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

-- Friedrichshafen

Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Werastraße ereignet hat. Eine 64-jährige Tesla-Fahrerin kam, nachdem sie eingeparkt hatte, auf das Gaspedal. Der Pkw fuhr los, kollidierte mit zwei Parkbänken und prallte anschließend gegen eine Mauer. Die Autofahrerin blieb hierbei unverletzt.

Friedrichshafen

Fahrraddiebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag gegen 21.00 Uhr ein vor einer Spielhalle in der Möttelistraße abgestelltes, verschlossenes, weiß/graues E-Bike der Marke "Haibike" im Wert von rund 6.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

B 31 / Friedrichshafen

Arbeitsunfall

Ein 47-jähriger Bagger-Fahrer wurde am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Baustelle der B 31 in Höhe Grenzhof schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Pendelachse geriet der Bagger auf ebenem Gelände in Schräglage und kippte nach rechts zur Seite. Der Fahrer stieg zwar noch selbstständig aus, musste jedoch danach sofort medizinisch erstversorgt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr Immenstaad angefordert, die den Bagger aufrichtete und das verschmutzte Erdreich, etwa 3-4 Kubikmeter, abtrug.

K 7725 / Kehlen

Verkehrsunfall

Zwei verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Sachschaden von rund 36.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der K 7725 ereignet hat. Ein 60-jähriger Mercedes-Benz-Lenker befuhr die Hirschlatter Straße in Richtung K 7725 und übersah an der Einmündung eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 64-jährige Daihatsu-Lenkerin. Die Autofahrerin leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Mercedes-Benz-Lenker wurde leicht, die Daihatsu-Fahrerin schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Salem

Fehlalarm

In der Nacht von Donnerstag auf den heutigen Freitag lösten mehrere Alarmmelder verschiedener Einkaufsmärkte in Salem aus. Die Objekte wurden von der Polizei angefahren und durchsucht. Hierbei wurde festgestellt, dass vermutlich ein Stromausfall für die Auslösung der Alarme verantwortlich war.

Uhldingen-Mühlhofen

Angeblicher Mitarbeiter von Microsoft

Ein unbekannter Mann rief am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf dem Festnetzanschluss eines 55-jährigen Mannes an und gab sich als Mitarbeiter von Microsoft aus. Dem Anrufer gelang es zunächst, den Geschädigten zu täuschen und über das Internet den Zugriff auf seinen Rechner zu erhalten. Später brachte er den Geschädigten dazu, "UT Steam"-Guthabenkarten zu kaufen und die Codes dem Betrüger mitzuteilen. Während der 55-Jährige den ersten Code übermittelte, kamen der Ehefrau Zweifel, weshalb sie ihren Mann warnte. Dieser beendete sofort das Gespräch und erstattete Anzeige.

Tipps und Hinweise zur Verhinderung von Betrugsdelikten durch falsche Mitarbeiter von Microsoft veröffentlicht die Polizei im Internet im Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter der Fundstelle: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarb eiter/

Dass die Geschädigte zuletzt richtig reagierte, zeigt ein Blick auf die offizielle Homepage der Firma Microsoft. Dort wird erklärt, dass Microsoft unter keinen Umständen unaufgefordert Telefonanrufe durchführt oder Mails verschickt, in denen derartige Leistungen angeboten werden.

Stetten

Einbruch

Unbekannte Täter verschafften sich am heutigen Freitagmorgen gegen 01 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gärtnerei in der Hauptstraße. Im Inneren durchbrachen sie eine Wand und gelangten durch ein Loch in einen Büroraum. Vermutlich bemerkten die Täter die ausgelöste Alarmanlage und verließen die Gärtnerei ohne Diebesgut. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/4344-0, in Verbindung zu setzen.

K 7786 / Überlingen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, eine Absperreinrichtung, die auf der K 7786 aufgebaut war. Der Unbekannte befuhr die Kreisstraße von Aufkirch kommend in Richtung Überlingen. Als er nach rechts in die Aufkircher Straße einbog, bemerkte er die dortige Absperrung zu spät und beschädigte einen Sockel, ein Absperrgitter und zwei Nissenleuchten. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

