POL-KS: Mutter mit drei Kindern in Tram bestohlen: Ungepflegtes Pärchen gesucht

Kassel (ots)

Kassel: Bei einer Fahrt durch die Innenstadt ist am Montagnachmittag einer jungen Mutter aus dem mitgeführten Buggy ihr Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Papieren geklaut worden. In Frage kommt dabei ein ungepflegtes Pärchen mittleren Alters, die im dichten Gedränge unmittelbar am Kinderwagen standen.

Wie die 21-Jährige berichtet, sei sie mit ihren drei Kindern gegen kurz vor 17 Uhr an der Karthäuser Straße in die Bahn eingestiegen. Dabei hatte sie ihre graue Ledergeldbörse in die Tasche des Kinderbuggys gesteckt. Im dichten Gedränge und mit ihren drei Kindern beschäftigt, bemerkte sie nicht, den Diebstahl ihres Portemonnaies. Erst beim Verlassen der Tram am Altmarkt stellte sie das Fehlen fest. Nach ihren Angaben kommt nun nur das sehr ungepflegte Pärchen in Betracht, das sich unmittelbar an den Kinderbuggy gedrängt aufhielt. Sie beschreibt die beiden wie folgt: Die Frau sei mit etwa 1,90 m besonders auffällig groß und schlank gewesen. Sie sei etwa 35 - 40 Jahre alt und mit schwarzer Jacke und weißer Hose bekleidet gewesen. Der Mann, etwa 45 Jahre alt, kurze, nach hinten gegelte blonde Haare, sei etwa 1,75m groß und mit weißem T-Shirt und kurzer Hose bekleidet gewesen.

Die weiteren Ermittlungen führen nun Beamte des Polizeireviers Mitte. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Polizei Kassel erbeten.

Torsten Werner Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1008 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

