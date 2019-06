Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Randale an Baustelle: Streife nimmt jungen Mann mit 4,5 Promille in Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel: Am gestrigen Dienstagabend blieb Beamten des Polizeireviers Mitte keine andere Wahl als einen jungen Mann, der mit 4,5 Promille im Baustellenbereich der Kölnischen Straße randalierte, zur Ausnüchterung in Gewahrsam zu nehmen.

Wie die Streife berichtet, meldete eine Anruferin gegen kurz vor 19 Uhr zwei junge Männer im Bereich einer Baustelle in der Nähe der St. Familia Kirche an der Kölnischen Straße, die dort die Absicherung entwenden würden. Am Einsatzort angekommen trafen die Beamten zwei 23-Jährige an der dortigen Bushaltestelle an und überprüften deren Rucksäcke. Aus diesen kamen dann Baustellenlampen zum Vorschein, die sie unverzüglich wieder anbringen mussten. Während einer den Aufforderungen der Polizisten nachkam und den alten Zustand wieder herstellte, war der andere völlig uneinsichtig. Trotz mahnender Worte der Beamten versuchte er immer wieder auf die Baustelleneinrichtung einzuwirken. Die Ursache seines unkontrollierten und unkooperativen Verhaltens war schnell ausgemacht. Der Atemalkoholtest zeigte den unglaublichen Wert von 4,5 Promille an und hatte die Ausnüchterung in einer Zelle des Polizeipräsidiums zur Folge.

Torsten Werner Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1008 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell