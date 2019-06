Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Korrekturmeldung zu Geschwindigkeitskontrollen: Messstelle war auf der Ysenburgstraße

Kassel (ots)

Die Geschwindigkeitsmessungen fanden nicht wie in unsere Pressemitteilung von 15:36 Uhr beschrieben am Standort der "Unterneustädter Schule" in der Leipziger Straße, sondern an dem anderen Standort dieser Schule, in der Ysenburgstraße im Stadtteil Wesertor, statt.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

