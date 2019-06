Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Raub an Wolfhager Straße: Frau und Mann mit Fahrrädern als Zeugen gesucht

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 15:00 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4299574 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Raub.)

Kassel-Nord: Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Raub auf eine 26 Jahre alte Frau durch einen Autofahrer am Sonntagnachmittag im Bereich der Wolfhager Straße dauern an. Wie die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo berichten, hat sich dabei offenbar bestätigt, dass sich zur fraglichen Zeit zwei Passanten dem Geschehen genähert haben. Wie die 26-Jährige angegeben hatte, war ihr aus diesem Grund und durch ihre Gegenwehr die Flucht gelungen. Wie nun bekannt wurde, handelte es sich bei den Passanten offenbar um eine Frau und einen Mann, von denen einer oder sogar beide ein Fahrrad mitführten. Zur Klärung des Sachverhalts bitten die Ermittler diese beiden möglichen und bislang unbekannten Zeugen, die sich am Sonntag gegen 17 Uhr in der Nähe des Parkplatzes vor dem neuen Jobcenter an der Wolfhager Straße aufhielten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

