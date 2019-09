Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Diebstahl einer Geldbörse-

Frankenthal (ots)

Am 11.09.2019, um 12:00 Uhr entwendet bislang unbekannter Täter in einem Einkaufsmarkt in der Benderstraße in Frankenthal die Geldbörse einer 70-jährigen Frankenthalerin. Die Geschädigte legt ihre Geldbörse während des Einkaufs für kurze Zeit an der Obstablage ab. Diese Gelegenheit nutzt unbekannter Täter und nimmt den Geldbeutel an sich. In der Geldbörse befindet sich lediglich eine Krankenkassenkarte und eine EC-Karte. Vor dem Diebstahl ist der Geschädigten bereits eine Frau aufgefallen, die sich verdächtig im Einkaufsmarkt umgesehen hat. Die Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, 170 cm groß, kräftige Statur, kurze braune Haare.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/3130

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



