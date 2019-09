Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Zwei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen (16+38/1009)

Dudenhofen (ots)

09.09 - 10.09.2019, 19:00 - 09:20 Uhr

Gleich zu zwei Diebstählen aus einem Kraftfahrzeug durch unbekannte Täter kam es vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag in Dudenhofen.

In der Ernst-Reuter-Straße wurde ein dort geparkter Lieferwagen auf unbekannte Weise geöffnet. Aufbruchspuren waren an dem Fahrzeug nicht feststellbar. Aus dem Fahrzeuginneren wurden mehrere Werkzeuge, Werkzeugkoffer und ein Laptop entwendet. Der genaue Schaden ist noch nicht bekannt.

In der Friedrich-Ebert-Straße wurde aus einem in einer Hofeinfahrt geparkten Pkw der Fahrzeugschein und einen Nintendo 2DS Spielekonsole entwendet. Auch an diesem Fahrzeug, welches zur Tatzeit verschlossen war, konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

