Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Einbruch in Einfamilienhaus und Kindertagesstätte (12+13/1009)

Dudenhofen (ots)

30.08 - 10.09. 2019

Über zwei Einbrüche in Dudenhofen wurde die Polizei Speyer am 10.09.2019 verständigt.

Unbekannte Täter gelangen im Zeitraum 30.08 - 10.09.2019 während der Abwesenheit des Bewohners vermutlich über ein Kellerfenster unberechtigt in sein Einfamilienhaus in der Jägerstraße. Nach der Tat dürfte das Haus über ein bei der Tatortaufnahme offenstehendes Schlafzimmerfenster verlassen worden sein. Ob Etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Über das Wochenende (06.09 - 10.09.2019) gelangen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Kilianstraße. Wie der/die Täter in das Gebäude eindringen konnte/n, war vor Ort nicht abschließend zu klären und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Aus der Kindertagesstätte wurde eine Bargeldsumme in 3stelliger Höhe und einen Universalschlüssel entwendet.

Zeugenhinweise zu beiden Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

