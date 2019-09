Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Unfall auf Landesstraße - Pkw wird aufs Dach gedreht

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Montagmittag gegen 13:15 Uhr ereignete sich an der Einmündung Lützelstraße / L528 ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein Taxifahrer wollte aus der Lützelstraße nach links auf die L528 in Richtung Böhl einbiegen, übersah dabei aber einen aus dieser Richtung kommenden Porsche. Es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls ist das Taxi auf das Dach gedreht worden. Der 62-jährige Taxifahrer blieb unverletzt, sein Fahrgast erlitt leichte Schnittverletzungen am Handgelenk und klagte über Schmerzen im Brustbereich. Die beiden Insassen des Porsche trugen Schnittverletzungen, Prellungen und Hämatome davon. Alle drei sind zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn musste die L528 in beide Richtungen bis circa 14:45 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell