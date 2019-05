Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Deckwiesenstraße in Küssaberg-Kadelburg ereignet. Die Polizei sucht nach einem Zeugen. Ein Hyundai i20 war im Zeitraum von 11:40 Uhr bis 12:05 Uhr dort abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde dieser von einem unbekannten Fahrzeug touchiert, dessen Fahrer sich danach unerlaubt entfernte und einen Schaden von rund 800 Euro am Hyundai hinterließ. Am beschädigten Hyundai wurde von einem unbekannten Zeugen eine Notiz hinterlassen. Dieser Zeuge, aber auch andere Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-281) zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell