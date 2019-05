Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Autofahrerin touchiert Fußgänger - schwer verletzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch hat eine Autofahrerin in Murg einen Fußgänger touchiert, der schwer verletzt wurde. Gegen 16:25 Uhr bog die 34 Jahre alte Frau mit ihrem Renault aus der Kirchstraße nach links in die Hauptstraße ein. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision mit einem 81-jährigen Fußgänger, der in diesem Moment die Hauptstraße überquerte. Der Fußgänger wurde auf den Asphalt geschleudert. Dabei zog er sich eine schwere Beinverletzung zu. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Am Renault wurde ein Schaden von rund 1500 Euro verursacht. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen sucht nach Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07751 8963-0 zu melden.

