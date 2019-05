Polizeipräsidium Freiburg

LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen)

Waldkirch: Streit an Bahnhofsbrücke

Am Mittwoch kam es gegen 09:30 Uhr im Bereich der Elzbrücke zum Bahnhof zu einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Beteiligt waren der Fahrer eines kleinen Lkw mit Kranaufbau und ein Autofahrer. Was genau zu dieser Konfliktsituation an der Adenauerstraße geführt hatte und wie diese dann im Detail abgelaufen ist, versucht die Polizei derzeit zu ermitteln. Aus diesem Grund bittet sie Zeugen, die bei der Klärung dieses Sachverhaltes weiterhelfen können, um einen Anruf. Telefon: 07681/4074-0.

Waldkirch-Kollnau: Ölspur

Ein Leck an einem Auto sorgte am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, im Waldkircher Ortsteil Kollnau für einen Feuerwehreinsatz. Unbemerkt verlor eine Autofahrerin während der Fahrt Motoröl, was eine Ölspur quer durch Kollnau verursachte. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Gefahrenstelle beseitigen.

Waldkirch-Buchholz: Motorrad entwendet

In der Nacht auf Donnerstag wurde im Waldkircher Stadtteil Buchholz ein Motorrad entwendet. An der auffällig veränderten Maschine, eine schwarze Suzuki Intruder 1400, befinden sich beispielsweise vorverlegte Fußrasten und eine Totenkopflackierung auf dem Tank. Entwendet wurde sie in der Schwarzwaldstraße, Höhe der Hausnummer 91. Wer Sachdienliches wahrgenommen hat oder auch über den Verbleib der Maschine Informationen geben kann, möge sich mit der Polizei Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

