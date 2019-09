Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kind nach Unfall leicht verletzt (30/0909) Montag, 09.09.2019, gegen 16:00

Speyer (ots)

Nachdem ein 10-jähriges Kind mit seinem Fahrrad von einem Parkplatz in der Georg-Kerschensteiner-Straße plötzlich auf die Straße eingefahren war, konnte ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Speyer nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind samt Fahrrad. Durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz verletzte sich das Kind leicht. Am Pkw des 47-jährigen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-250 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell