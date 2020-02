Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl gescheitert - Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Gescheitert sind unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag beim Versuch, in der Halleschen Straße ein Auto aufzubrechen. Am frühen Dienstagmorgen stellte der Nutzer des Firmenfahrzeugs fest, dass sich jemand an der Kofferraumtür des Fahrzeugs zu schaffen gemacht hatte. Offenbar wollten die Täter den Scheibeneinsatz der rechten Türhälfte heraushebeln - was ihnen aber nicht gelang. Allerdings wurde das Glas dabei beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 6.25 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo unter Telefon 0631 / 369 - 2620.

An einem Pkw in der Steinstraße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Scheibe eingeschlagen worden. Am Dienstagmorgen stellte die Fahrzeughalterin den Schaden fest. Ersten Überprüfungen zufolge wurde aus dem Wageninneren allerdings nichts gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise: Wer zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagmorgen, 9 Uhr, etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

