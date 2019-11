Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb flüchtet/Einbrecher plündern Fahrzeuge

Werdohl (ots)

Ein 35-jähriger Mann wurde am Montagmorgen beim Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Freiheitstraße erwischt. Mitarbeiterinnen beobachteten den Mann gegen 10.15 Uhr, wie er eine Flasche Eau de Toilette in einer Tasche verschwinden ließ. Vor der Tür stoppten die Frauen ihn. Ohne Widerstand händigte er das Diebesgut aus und ging mit ins Büro. Als die Mitarbeiterinnen davon Polizei sprachen, die Polizei zu rufen, flüchtete der Mann und ließ die Tasche stehen. Zeugen sahen den wegrennenden Mann und gaben der hinzugerufenen Polizei den entscheidenden Hinweis. Die Polizeibeamten fanden den Gesuchten hinter einem Gebüsch liegend. Er wurde zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache nach Lüdenscheid gebracht und von dort wieder entlassen. Bei der liegengebliebenen Tasche handelt es sich ebenfalls um Diebesgut.

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag auf das Gelände eines Autohauses an der Gildestraße eingedrungen und haben neun BMW regelrecht ausgeschlachtet. Sie schlugen die hinteren Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und bauten Lenkräder, Airbags, Navigationsgeräte und weitere Innenausstattungen sowie Scheinwerfer und diverse andere Teile ab. Es handelt sich um BMW der Einer, Zweier und Fünfer Baureihen. Der Schaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9399-0.

