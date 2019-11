Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebstahl verhindert/Versuchter Garageneinbruch

Altena (ots)

Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Discounters bremste am Montagnachmittag mutmaßliche Ladendiebe aus. Er beobachtete gegen 15 Uhr einen Mann, der seinen Einkaufswagen volllud mit diversen Kaffeepackungen und Adventskalendern. Gleichzeitig stand am Kaffeeautomaten im Eingangsbereich ein anderer Mann mit Headset. Sie hatten möglicherweise vor, den gefüllten Einkaufskorb aus der Eingangsschleuse an der Kasse vorbei aus dem Laden zu schmuggeln - eine inzwischen bekannte Vorgehensweise. Die beiden entfernten sich fluchtartig und ließen den Einkaufskorb stehen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Der eine Tatverdächtige ist etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine dunkle Jacke und eine weite Hose. Der zweite Mann dürfte um 30 Jahre alt und ca. 1,65 Meter groß sein. Er trug eine Wintermütze auf dem Kopf. Die Altenaer Polizei sucht nach Zeugen, die vielleicht beobachtet haben, dass die Männer in ein Auto gestiegen sind. Hinweise bitte unter Telefon 9199-0.

Zwischen dem 4. November und dem vergangenen Sonntagmorgen machten sich Unbekannte an einem Garagentor Im Kleff zu schaffen. Am Sonntag Sonntag bemerkte der Besitzer Aufbruchspuren. Ob die Täter in die Garage gelangten, ist nicht bekannt. Es wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei in Altena unter Tel. 9199-0.

