Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Spritztour mit dem Auto der Mutter endet in Verkehrsunfall (04/2010)

Speyer (ots)

Ein 14jährigerer Speyerer nahm sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19./20.10.), ohne das Wissen seiner Mutter, den Schlüssel von deren PKW, Peugeot, Farbe silber, SP-Kennzeichen, und machte mit diesem PKW und einem 16-jährigem Freund auf dem Beifahrersitz, eine Spritztour durch Speyer-Nord. Diese endete auf einem Feldweg entlang der A 61 in Richtung Naherholungsgebiet Binsfeld, als er wohl die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und sich der PKW überschlug. Dieser blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen konnten sich selbst aus dem PKW befreien und entfernten sich von der Unfallstelle. Der 14-jährige Fahrer verständige dann gegen 01.00 Uhr seine Mutter, die die Polizei zur Unfallstelle rief. Ihr Sohn konnte in der Nacht nicht mehr angetroffen werden, lediglich der 16-jährigen Beifahrer konnte in einem Speyerer Krankenhaus ermittelt werden, der sich dort seine leichten Verletzungen (Kratzer und Prellungen) behandeln ließ. Welche Verletzungen der Fahrer von sich trug, kann zurzeit nicht gesagt werden. Der PKW wurde vollständig beschädigt - Sachschaden ca. 1000 Euro. Auf den jungen Fahrer warten nun eine Vielzahl von Anzeigen u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht, aber auch für die Verletzungen seines Freundes, das "Leihen" des PKW und für das unerlaubte Fahren mit dem PKW, wird er sich verantworten müssen.

