Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung/Feueralarm im Pflegeheim

Lüdenscheid (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag wurde an der Schlachthausstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte warfen eine Scheibe ein und kletterten in das Haus. Sie durchsuchten sämtliche Möbel und verschwanden mit zwei Ferngläsern und einem Fernrohr.

Die Feuerwehr musste am Montag kurz nach 7.30 Uhr ausrücken zu einem Brand in einem Pflegeheim an der Parkstraße. Wie sich herausstellte, hatte ein Bewohner geraucht. Eine der im Papierkorb entsorgten Kippen glomm noch und setzte den Abfallbehälter in Brand. Es gab einen Feueralarm, die Feuerwehr rückte zum Löschen aus. Es wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell