Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Glimmendes Toilettenpapier sorgt für Feuerwehreinsatz

Lingen (ots)

Am frühen Mittwochabend mussten Polizei und Feuerwehr zu einem vermeintlichen Brand im DRK-Wohnheim an der Julius-Landzettel-Straße ausrücken. Ein Bewohner hatte gegen 17.45 Uhr eine Zigarettenkippe in die Toilette geworfen, obwohl sich darin noch Toilettenpapier befand. Das glimmende Papier löste den Brandmelder aus. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell