Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - BMW beschädigt

Lingen (ots)

Am vergangenen Montag in der Zeit von 15.50 Uhr bis 16.25 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen auf dem Parkplatz des Famila Marktes an der Rheiner Straße abgestellten blauen BMW mit dem amtlichen Kennzeichen EL-SC 220. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls, die insbesondere sachdienlichen Hinweise zum Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591-870 in Verbindung zu setzen./oal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell