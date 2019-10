Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Hund ausgewichen, Verkehrsschilder angefahren

Sögel (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 14.20 Uhr lief dort in Höhe Hausnummer 3 ein Jack Russel Terrier über die Fahrbahn. Ein 51-jähriger Mann war dort zeitgleich mit seinem Ford Pic Up in Richtung Clemens-August-Straße unterwegs. Als er dem Hund auswich, prallte das Auto gegen zwei Verkehrsschilder. Der Hund lief in Richtung Sigiltrastraße davon. Hinweise zum Halter des Tieres werden unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell