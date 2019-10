Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Balkon beschädigt

Nordhorn (ots)

Am vergangenen Montag gegen 08:15 Uhr kam es in der Alkenstiege zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein Müllwagen beim Befahren der Straße einen Balkon. Nach dem Unfall entfernte sich der Müllwagen von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrzeugführer oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden./oal

