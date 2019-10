Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Haren (ots)

Am vergangenen Dienstag in der Zeit von 02:20 Uhr bis 02:40 Uhr näherten sich bislang unbekannte Täter in der Siedlerstraße einem dortigen Wohnhaus. Aufgrund des dort anschlagenen Hundes entfernten sich die Personen wieder ohne sich dem Wohnhaus weiter zu nähern. Hinweise nimmt die Polizei Haren (Tel. 05932/72100) entgegen./oal

