POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Linz für das Wochenende vom 12.-14.07.2019, Verkehrsunfall mit Flucht, Handtaschendiebstahl

Verkehrsunfall mit Unfallflucht 56598 Rheinbrohl, Vogtstraße

Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 16:15 bis 16:30 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt. Beim Vorbeifahren eines Fahrzeugs wurde der linke Außenspiegel abgefahren sowie die komplette linke Fahrzeugseite des geparkten Pkw verkratzt. Durch Nachbarn wurde ein Knall wahrgenommen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Diebstahl einer Handtasche 53545 Linz / Rhein, Buttermarkt

Am 14.06.2019, gegen 00:05 - 00:10 Uhr, kam es in Linz zum Diebstahl einer Handtasche. Zur Tatzeit saß die Geschädigte mit ihrem Mann in einer Gaststätte am Buttermarkt im Außenbereich. Die Handtasche hatte sie rechts neben sich auf einem Stuhl abgelegt. Da sie vermutlich in ein Gespräch vertieft war, ließ sie die Tasche für einen kurzen Moment aus den Augen. Zeugen gaben an, dass sie in unmittelbarer Nähe einen Mann wahrgenommen haben, der sich auffällig verhielt. Es ist möglich, dass der junge Mann (ca. 1,75 m groß, normale Statur, schwarzer Kapuzenpulli, Mütze bis ins Gesicht gezogen, helle ¾ Hose) als Täter für den Diebstahl in Frage kommen könnte.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@poizei.rlp.de, erbeten.

