Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neuwied für das Wochenende 12.07.-14.07.

Neuwied (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Gleich zweimal kam es auf dem Parkplatz vom Bauhaus zu Unfällen bei denen sich der Verursacher unerlaubt entfernte. Am Freitagnachmittag stellte der Anzeigenerstatter einen Sachschaden am hinteren Stoßfänger seines Fahrzeuges fest, welches zwischen 14:00 und 15:30 Uhr dort geparkt war. Am Samstagnachmittag wurde dort an einem zwischen 17:00 und 17:30 Uhr abgestellten Fahrzeug der vordere linke Stoßfänger sowie die Fahrertür, vermutlich beim Ausparken, beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher.

Trunkenheitsfahrten Am Freitagabend wurde in der Stadt der Fahrer eines sogenannten "Pocket Bike" kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und versichert war, der 34- jährige Fahrer zudem keine Fahrerlaubnis besaß und darüber hinaus noch unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand. Die Fahrt war damit beendet und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Neuwied-Rodenbach ein Transporter kontrolliert, welcher der Streife zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 41-jährige Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Auch hier war die Fahrt beendet und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Körperliche Auseinandersetzungen In der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtete gegen 03:30 Uhr ein 20-jähriger in der Mittelstraße einen Streit zwischen einem Mann und dessen Freundin und wollte diesen schlichten. Der 24-jährige Freund war mit der Schlichtung nicht einverstanden und schlug dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht. Am frühen Samstag Abend meldete ein Zeuge eine Schlägerei im Schlosspark. Hier geriet eine Gruppe von vier Personen mit zwei anderen Personen zunächst in verbale Streitigkeiten wegen der Benutzung eines Feuerzeugs. Diese Streitigkeiten führten dazu dass sich die Personen gegenseitig schlugen. Einer der Beteiligten randalierte auf der Wache weiter, so dass dieser in Gewahrsam genommen werden musste. Ein weiterer Beteiligter versuchte vor Ort zunächst mit einem Fahrrad zu fliehen, stürzte aber aufgrund seiner hohen Alkoholisierung, ohne weit gekommen zu sein. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Da er weiterhin aggressiv war und randalierte wurde auch er in Gewahrsam genommen. Mehrere Strafanzeigen wurden eingeleitet.

Sachbeschädigung In der Fürst-Friedrich-Karl-Straße wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag drei hintereinander geparkte Fahrzeuge an der linken Fahrzeugseite verkratzt. Täterhinweise liegen hier nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell