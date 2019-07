Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Burglahr (ots)

Am Freitag, 12.07.2019 ereignete sich gegen 17:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 267 in der Gemarkung Burglahr. Eine 16-jähriger Fahrer aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen befuhr mit seinem Kleinkraftrad die L 267 aus Fahrtrichtung Burglahr kommend in Richtung Neustadt (Wied). In einer Rechtskurve verlor der Fahrer aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

