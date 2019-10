Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfall mit E-Bike

Schüttorf (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 18:40 Uhr befuhr eine männliche Person in der Nordhorner Straße mit ihrem E-Bike den dortigen Radweg und kam, vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss, alleinbeteiligt an einer dortigen Bordsteinkante zu Fall und wurde dabei verletzt. Bei der beteiligten Person wurde anschließend eine Blutprobe entnommen./oal

