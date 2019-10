Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - schwerer Verkehrsunfall

Sögel (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 11:30 Uhr kam es im Jägerhof zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine weibliche Person mit ihrem Hyundai die L53 in Richtung Lathen und fuhr auf einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden LKW inklusive Anhänger auf. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des Hyundai schwer verletzt. Zudem entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 8000 Euro./oal

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell