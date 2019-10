Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Raub auf Tankstelle, Täter ermittelt

Lingen (ots)

Bereits in der vergangenen Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23.Oktober) betraten zwei maskierte Täter die ARAL-Tankstelle an der Rheiner Straße und erbeuteten unter Vorhalt eines Schlagstocks Bargeld sowie diverse Zigarettenschachteln. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung eines benachbarten Schnellrestaurants.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden ein 17-jähriger Jugendlicher und ein 13-jähriges Kind als Täter für diesen Raub ermittelt. Der 17-jährige Jugendliche wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Lingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen dauern an./oal

Link zur ursprünglichen Pressemeldung : https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/4411957

