POL-EL: Lingen - Verbrannte Pizza und Halloweenschminke sorgen für Großeinsatz

Polizei und Feuerwehr mussten am frühen Donnerstagmorgen zu einem vermeintlichen Brand an der Schwendenschanze ausrücken. Zunächst wurde befürchtet, dass in der Wohnung noch eine verletzte, leblose Person liegen könnte. Durch das Fenster war ein augenscheinlich im Gesicht verletzter Mann zu sehen. Weil der 22-jährige Bewohner tatsächlich nicht auf Klingen, Klopfen und Rufen der Einsatzkräften reagierte, musste die Wohnungstür eingetreten werden. Trotz zunächst schlimmster Befürchtungen, konnte der Einsatz für die Polizisten und Feuerwehrleute mit einem Schmunzeln beendet werden. Leblos war der 22-jährige nur deswegen, weil er angetrunken auf dem Sofa eingeschlafen ist. Die vermuteten Gesichtsverletzungen waren nicht mehr als das Ergebnis einer aufgemalten Halloweenverkleidung. Verraucht war die Wohnung nur deswegen, weil eine Pizza Margherita den Kampf gegen den hocherhitzten Backofen verloren hat.

