Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - flüchtiger Ladendieb

Lingen (ots)

Am vergangenen Dienstag gegen 09:40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Marienstraße in einem dortigen Bekleidungsgeschäft insgesamt vier hochwertige Jacken und lief anschließend Richtung Bahnhof. In der Poststraße stieg die Person dann in einen PKW und entfernte sich. Personen, die Hinweise zur Person und zum Fluchtfahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei Lingen (Tel.0591/870)./oal

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell