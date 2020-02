Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend kam es zu einer Schlägerei in der Innenstadt, bei der mehrere Personen beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Männer Zeugen einer Körperverletzung in der Fackelstraße. Laut Aussagen beobachtete die Gruppe wie zwei Personen einen bislang unbekannten Mann schlugen.

Die jungen Männer wollten die Situation schlichten, gerieten dann aber selbst ins Visier der mutmaßlichen Täter. Es kam zu einer wechselseitigen Schlägerei zwischen den Personen, bei der ein 36-Jähriger einen heftigen Schlag unter das Auge abbekam. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste ins Krankenhaus. Den Beteiligten wurde zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Ein 33-Jähriger kam diesem nicht nach und musste in Gewahsam genommen werden. Der genaue Tathergang ist noch nicht geklärt, weitere Ermittlungen diesbezüglich laufen.

