Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an Pkw durch Säure

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Breitnau]

Am 15.11.19 in der Zeit zwischen 20 Uhr und 21:30 Uhr parkte ein Mann seinen Pkw vor einem Lokal am Fahrenberg ab, um einer Veranstaltung beizuwohnen.

In diesem Zeitraum goss eine bislang unbekannte Person eine säurehaltige Flüssigkeit in die Lüftungsschlitze des Pkws.

Bei der anschließenden Nutzung des Autos verteilte sich der Gestank der Säure im Wageninneren, was beim Geschädigten Brechreiz hervorrief. Die zukünftige Nutzung des Fahrzeuges ist, wenn überhaupt, nur durch eine aufwendige Fahrzeugreinigung möglich.

Der Polizeiposten Hinterzarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen/Geschädigte des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07652 9177-0 bzw. 07651/9336-0 zu melden.

