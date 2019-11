Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD Schluchsee und Feldberg: Mehrfach verkehrsunsichere Fahrzeuglenker kontrolliert

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende mussten Polizeibeamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt mehreren verkehrsunsicheren Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagen. Am Samstag, den 16. November 2019 wurde ein 41-jähriger Autofahrer an der Kirchsteige in Schluchsee kontrolliert, dessen Überprüfung eine Alkoholisierung von knapp 1,5 Promille erbrachte. Dies hatte die Entnahme einer Blutprobe und die Einbehaltung des Führerscheins zur Folge. Ähnlich erging es einem 49-Jährigen, der am frühen Sonntagmorgen gegen 2.00 Uhr in Feldberg ebenfalls mit ca. 1,5 Promille am Straßenverkehr teilnahm. Am späten Sonntagabend wurde einem 29-jährigen Verkehrsteilnehmer in Feldberg neben der schneebedeckten Fahrbahn auch dessen Alkoholisierung zum Verhängnis. Nachdem ein PKW-Lenker aufgrund der schneeglatten Fahrbahn im Köpfleweg nicht mehr weiterkam und rückwärts in eine Haltebucht auswich, fuhr der 29-Jährige mit seinem PKW zunächst vorbei, bevor auch dieser nicht weiterkam und dazu noch rückwärts gegen das haltende Auto rutschte und dieses leicht beschädigte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine Atemalkoholkonzentration von über einem Promille gemessen, weswegen auch gegen diesen Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

ml

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Titisee-Neustadt, H. Pfister, 07651/9336-122

Polizeipräsidium Freiburg

E-Mail: hans-joerg.pfister@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell