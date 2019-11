Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein-Haltingen: Cabrioverdeck aufgeschlitzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Freitag, 15.11.19, 22 Uhr, und Samstag, 17 Uhr, wurde an einem BMW Cabrio, welches in der Friedensstraße geparkt war, das Stoffverdeck aufgeschlitzt. Aus dem Auto wurde nichts entwendet. Der Sachschaden liegt jedoch bei etwa 4000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

