Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 17.11.2019, gegen 17 Uhr, verursachte eine junge Autofahrerin an der Kreuzung Lise-Meitner-Straße/Kirchstraße einen Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine Mitfahrerin verletzt und an beiden beteiligten Autos entstand hoher Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei übersah die Unfallverursacherin wohl bei Dämmerung und Regen offensichtlich ihre Unfallgegnerin und nahm ihr die Vorfahrt. Die beiden recht neuen Autos waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

rb

