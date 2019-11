Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Autos brennen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zwei Autos haben in der Nacht zum Sonntag, 17.11.2019, in Klettgau-Grießen gebrannt. Gegen 04:30 Uhr war das Feuer bemerkt worden. Zwei Autos, die in einem Hinterhof in der Marktstraße standen, waren von dem Feuer betroffen. Ein Skoda brannte komplett aus, ein daneben stehender Fiat wurde dadurch schwer beschädigt. Ein drittes Auto konnte noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen im Einsatz war, löschte das Feuer. Der Sachschaden liegt bei rund 20000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hierzu wurden die Autos beschlagnahmt. Der Polizeiposten Wutöschingen bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07746 9285-0).

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell