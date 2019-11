Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Alkoholisierter Autofahrer kommt von Straße ab

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen, 17.11.2019, auf der B 34 zwischen Bad Säckingen und Murg von der Straße abgekommen. Der 38-jährige war gegen 05:30 Uhr in der Linkskurve an der "Rothaus-Kreuzung" von der Straße geraten, überfuhr drei Verkehrsinseln und auch ein Schild. Er wurde dabei nicht verletzt, sein Auto war aber danach nicht mehr fahrbar. Der Sachschaden liegt bei rund 5500 Euro. Da beim Fahrer knapp 1,6 Promille bei einem Alcomatentest festgestellt wurden, erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde einbehalten.

