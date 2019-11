Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Aggressiver Gast kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 17.11.2019, gegen 4:30 Uhr, wurde die Polizei in eine Gaststätte in Breisach gerufen. Zwei Männer waren in Streit geraten und warfen Einrichtungsgegenstände durch die Gaststätte. Bei Eintreffen vor Ort verhielt sich einer der beiden Männer, der Polizei gegenüber derart aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Zudem muss der 28jährige Mann, der einen Atemalkoholwert von über 2 Promille aufwies, mit einer Anzeige rechnen, da er die Beamten massiv beleidigte.

